Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta içi yüksek hava sıcaklıkları sonrası İstanbul, Bursa, Sakarya başta olmak üzere pek çok şehirde su baskınları yaşandı. Temmuz ayındaki ani hava değişimleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Küresel ısınma sonucunda bu tür yağışların artacağını söylemiştik. Hatta Perşembe gününden böyle bir yağışın olacağını söyledik. Bugünden yarına değişiklik yapılacak bir ortam yok. Bu daha çok birikimin neticesi.' ifadelerini kullandı. Şen ayrıca bu yaz sel baskınlarının tekrarlayabileceğini belirtti.

"DAHA ÇOK BİRİKİMİN NETİCESİ"

Prof. Dr. Orhan Şen baskınlara yol açan ani yağışların küresel ısınmadan kaynakladığını söylerek, "Perşembe gününden böyle bir yağışın olacağını söyledik. Bugünden yarına değişiklik yapılacak bir ortam yok. Bu daha çok birikimin neticesi. Bu bölge bir defa imara açılmamalı, su basma seviyesi yükseltilmeli. Türkiye’de bu tür yerlerin sel haritası çıkartılmalı." dedi.

"YAPILAŞMA AZALTILMALI"

Su basmasının bir afet durumu olduğunu aktaran Şen, "Yağmur yağışı afet değildir, afete neden olan bizleriz. Derenin ağzındaki kumsal bölge tıkanmasa sızacak akacak gidecekti. Dere taşacaktır çünkü tepelerin arasındaki vadidir. 100 yılda bir de taşabilir 5 yılda bir de taşabilir. Buranın imara açılmaması gerekiyor. Suyu emecek bir toprak değil, killi bir toprak. Buraya geniş menfezlerin koyulması gerekiyor. Yağan yağmuru sızdıramıyorsanız yapılaşmayı azaltmanız gerekiyor." diye konuştu.

YAĞIŞLAR TEKRAR EDECEK

Bu yaz baskınlata yol açan yağışların beklendiğini belirten Şen, "İklim değişikliğine baktığımızda Türkiye bu tür yağışlara gebe. Şu anda Şile’de denize giremezsiniz, inşaat artıkları sürüklenmiş durumda. Şile’nin sel haritası çıkartılmalı ve dere ıslah edilmeli. Risk tehlikesi İstanbul’da geçti, Sakarya ve Batı Karadeniz’e kaydı. Sıcaklıklar yarından itibaren yükselmeye başlayacak. Bu sene Türkiye’de bu tür yağışları çok göreceğiz." dedi.

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