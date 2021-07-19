Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normalleşmeye doğru gidiş sebebiyle ülkede tedbirler gevşetildi ve insanlar ofislerine döndü.

Kadınların ofiste çalışmaya başlamasıyla ruj satışlarında patlama yaşandı. İngiltere’nin ünlü ruj markası No 7, nisan ve haziran aylarında satışlarda yüzde 61 artış olduğunu bildirdi. Bu süre, karantinanın kademeli olarak kaldırıldığı döneme işaret ediyor.

SATIŞLAR DAHA DA ARTACAK

Kozmetik firmaları, bugün tam normalleşmenin ilan edilmesi beklenen ülkede gece kulüplerinin açılması ve maske mecburiyetinin gevşetilmesiyle ruj satışlarında daha da fazla artış olacağını tahmin ediyor. No 7 yöneticilerinden Grace Vernon, "Ruj ve dudak parlatıcılarında yeni bir satış patlaması bekliyoruz. Kadınlar, maskeleri tarafından örtülmeden veya maskelerine bulaşma endişesi yaşamadan rahatça ruj kullanabilecek” dedi.

Yasa çıktı, evden çalışma hızlandı Resmî Gazete'de "uzaktan çalışma yönetmeliği" yayımlanmasının ardından şirketlerde hareketlilik yaşanıyor.

Evden çalışma işverene yaradı TES-İŞ'in anketine katılan çalışanlar, evden çalışma ile çok sayıda ek masraflara katlandıklarını, bazı ücret haklarını da kaybettiklerini söyledi.