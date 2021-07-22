Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimleri engellendi. Aralarında terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Eren-15 Operasyonu kapsamınd bugün, Ağrı-Patnos ilçesi Kartavin Dağı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Jandarma İHA - SİHA destekli operasyonda; aralarında terör örgütü PKK tarafından yeni görevlendirilen sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da yer aldığı 3 örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, terör örgütünün Doğu Anadolu ve Karadeniz’e sızma girişimleri engellenmiş oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eylem arayışındaki PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'ye yönelik cezalandırma atışlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: Son 5 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde saldırı hazırlığındaki 39 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.