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Kato-Marinos bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
26.07.2021 - 13:13 | Son Güncelleme: 26.07.2021 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eren-14 operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçesi Kavaklı kırsalında (Kato-Marinos bölgesi), Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.
Etiketler : terörist,
797769 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/797769.aspx
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