Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir."

Kastamonu Valiliğinden 300 ceset iddiasına cevap Kastamonu Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "250-300 ceset çıkarıldığı ve kimliklerinin tespit edilemediği" yapılan açıklamaları yalanladı.

AFAD açıkladı! Kastamonu'dan acı haber AFAD sel nedeniyle Kastamonu’da 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bartın’da kaybolan 1 vatandaş için ise arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu Bozkurt'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.