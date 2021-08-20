28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararının ardından Emekli Orgeneral İlhan Kılıç, ikametinde gözaltına alındı. İlhan Kılıç’ın infaz savcılığına çıkarılması bekleniyor.
AHMET ÇÖREKÇİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
28 Şubat davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Çörekçi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7 SANIK TUTUKLANMIŞTI
28 Şubat davasında sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, İlhan Kılıç, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında "darbeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti.
Karar, 9 Temmuz’da Yargıtay 3. Ceza Dairesince onanmıştı. Kesinleşme kararının ardından, 14 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarılmıştı.
Yakalama kararı kapsamında, emekli generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Hakkı Kılınç, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
28 Şubat paşaları cezaevinde 1997 yılında baskı ve zulümle dindar kesime kan kusturan, ülkeyi 400 milyar dolar zarara uğratan, Refahyol hükûmetini düşürmeye teşebbüs eden 28 Şubat’ın “güçlü” generalleri, haklarında verilen hapis cezalarının kesinleşmesi üzerine birer birer cezaevine konuluyor.
28 Şubat davası: Üç paşa tutuklandı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden üçü tutuklandı. Bu kişiler arasında emekli Orgeneral Çetin Doğan ve emekli Orgeneral Çevik Bir var.
28 Şubat davası: Çetin Doğan tutuklandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Hapis cezası kesinleşen sanıkların rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderildi. Müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan Çetin Doğan ise Muğla Cezaevi'ne gönderildi.