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MSB: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
02.09.2021 - 11:27 | Son Güncelleme: 02.09.2021 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Türk topçusundan PKK/YPG’ye tam isabet! Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
Etiketler : MSB,
801809 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/801809.aspx
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