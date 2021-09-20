Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında görevde olan 6 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

'EV ABİLİĞİ' YAPMIŞLAR

Haklarında üniversite okudukları dönemde 'ev abiliği' yaptıklarına dair beyanlar bulunan, kullanmış oldukları GSM hatlarına yönelik yapılan HTS çalışması neticesinde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan şahıslarla yoğun şekilde irtibatlı oldukları tespit edilen ve halen aktif olarak görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve bir polis memuru yakalanarak gözaltına alındı.

Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ'cüden 5'i tutuklandı İzmir'in Urla ilçesinde, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutukladı.

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı MSB: "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 43 ilde, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.