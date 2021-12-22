Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettileri şekilde cezalandırmaya devam ettikleri bilgisini veren Bakanlık, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" sözlerine yer verdi.
Sona yaklaştılar... PKK günbegün eriyor: Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir terör örgütü mensubunun ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.