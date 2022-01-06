Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2009 ve 2017 yılları arasında terör örgütüne katıldıkkarı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden sonra teslim olan örgüt mensubu sayısı 3 oldu.

1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 172'ye ulaştı.

Terör örgütünde ikna yoluyla çözülme devam ediyor İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, terör örgütünün çözülmeye devam ettiği belirtilerek, 1 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğu duyuruldu.