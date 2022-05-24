Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele birimlerince aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonlarda, ‘canlı bomba eylemi‘ yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu bir terörist tespit edildi. Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı intihar eylemcisinin izini süren terör birimleri, saldırı hazırlığındaki teröristin Küçükçekmece’de gizlendiği ve eylem talimatı beklediği belirlendi. Tespit edilen zanlı, hücre evine bugün düzenlenen operasyonla yakalandı. Eylem hazırlığındaki yabancı uyruklu teröristin saklandığı ikamette yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere el konuldu.

ÖNÜNE GEÇİLEN 12’NCİ EYLEM

Güvenlik ve istihbarat birimlerinin doku takibiyle yakalanan Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı intihar eylemcisiyle birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

Ayrıca DEAŞ Terör örgütüne üye olma ve finans sağladığı belirlenen şahıslara yönelik İstanbul’da yine bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

DAEŞ Türkiye sorumlusu Adana’da yakalandı! Adana polisi, DAEŞ Türkiye’de sorumlusunu yakaladı. Türkiye’deki 5 sorumlusundan biri olan şüphelinin örgüt adına yardım adı altında para topladığı, bu paraları da esir tutulan ya da ölen örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı belirlendi.

Ankara'da DAEŞ operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.