Türkiye Gazetesi

Kalp rahatsızlığı nedeniyle daha öncede ameliyat olduğu öğrenilen ünlü deprem bilimci akademisyen Dr. Oğuz Gündoğdu dün hayatını kaybetti. Gündoğdu için Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, meslektaşları ve öğrencileri katıldı.

“NE MUTLU Kİ ÇOK SEVENİ VAR”

Eşinin vefatıyla ilgili konuşan Leyla Gündoğdu, “2 tane stent takıldı, yoğun bakıma aldılar, gayet iyiydi. Gece fenalaştı, hastaneye gittik. Pıhtı atmış maalesef kurtaramadık” dedi.



Dr. Gündoğdu’nun oğlu Özgün Gündoğdu ise babasının vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Büyük bir acı biz babamızı, ülkemiz de büyük bir bilim adamını kaybetti. Bir anda oldu beklemediğimiz şekilde. Ne mutlu ki çok fazla seveni var. Bu ülkeye çok fazla eser bırakmış ve arkasında bir sürü öğrenciler bırakmış. Onların yanımızda olması bizim acımızı hafifletiyor” şeklinde konuştu.



Gündoğdu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi.

OĞUZ GÜNDOĞDU KİMDİR?

Oğuz Gündoğdu, alanında uzman bir isimdi. Depremle ilgili uyarılar yaparak her kesimden insanı bilinçlendirmeyi hedefliyordu. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konusunda uzmanlığı ile tanınıyordu. 1999 Gölcük Depremi sırasında da aktif olarak sahada görev yapmıştı. Emekli olmasından sonra da Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaptı. Dr. Oğuz Gündoğdu, öte yandan çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.

Son dakika: Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti SON DAKİKA: İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti. Acı haberi Gündoğdu'nun akrabası sosyal medya üzerinden paylaştı.