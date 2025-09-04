Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altın ve para dolu çantayı parkta unuttu! Temizlik görevlisi sahibini bulup teslim etti

Güncelleme:
Üniversite Tercih Rehberi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay depreminde evi yıkılan ve konteynerde yaşamını sürdüren bir vatandaş, ev almak amacıyla yanında getirdiği çantasını parkta unuttu. Çantayı bulan temizlik görevlisi, içindeki altın ve paraları sahibine teslim ederek büyük takdir topladı.

Defne ilçesinde yaşayan ve ev almak için para biriktiren Salih Bostancıoğlu, içi para ve altın dolu çantayı Altınözü ilçesinde unuttu. 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ BULDU

Ev alma hayaliyle biriktirdiği altınları ve parası kaybolan Bostancıoğlu'nun çantasını Altınözü Belediyesi'nde görevli temizlik personeli Necmettin Arvuloğlu buldu. Çantayı Altınözü Belediyesi zabıta ekiplerine teslim eden Arvuloğlu'nun girişimiyle para ve altınlar sahibine ulaştırıldı.

Altın ve para dolu çantayı parkta unuttu! Temizlik görevlisi sahibini bulup teslim etti - 1. Resim

İÇİNDE YOK YOK

Zabıta ekiplerinin yaptığı sayımda çantanın içinde 62 bin 700 Suudi Arabistan riyali, 4 bin 970 euro, 18 bin 500 Suriye lirası, 500 Türk lirası, 3 adet 22 ayar bilezik, 1 adet kelepçeli altın bilezik, 1 adet aktarmalı bilezik, 1 adet altın kolye, 2 adet altın yüzük, 2 çift altın küpe, 1 adet altın zincir bileklik, 1 adet gümüş zincir bileklik, 2 adet bilezik ve 1 gram 22 ayar altın bulundu. Piyasa değeri 1 milyon lirayı aşan değerli eşyalar sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

TEŞEKKÜRÜ İHMAL ETMEDİ

Çantasına kavuşan vatandaş Salih Bostancıoğlu, duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür ederek, "Öncelikle çantayı bulan belediye personeline teşekkür ediyorum. Paraların bana ulaştırılmasında yardımcı olan zabıta ekiplerine de minnettarım. Biz kazancımıza haram katmamaya çalıştık, onun da faydasını gördük. Allah razı olsun, Rabbim emsallerini arttırsın" dedi.

