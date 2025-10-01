“Kenara çekilir misiniz” diye uyardı, camide 10 kişinin saldırısına uğradı
Adana’da sokakta yürürken yolun ortasında duran bir kadına “Kenara çekilir misiniz?” uyarısında bulunan Ramazan İmir, bu sözün ardından önce kadının eşi, ardından ise mahalleli tarafından darbedildi. Camiye sığınarak canını kurtarmaya çalışan İmir, burada da 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını belirtti. Darp raporu alarak savcılığa şikayette bulunan İmir, saldırganların cono aşireti mensubu olduğunu öne sürerek, “Bana bir şey olursa ölümümden onlar sorumludur” diyerek yardım istedi.
Olay, 22 Eylül'de merkez Sarıçam ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Gülizar ile birlikte pazara gitmek için otomobiliyle seyir halinde olan Ramazan İmir, sokaktan geçerken yol ortasında duran bir kadını 'kenara çekilir misiniz' diyerek uyardı. Bunun üzerine İmir, kadının kocası tarafından tehdit edildi.
CAMİYE SIĞINDI, MAHALLELİ DÖVDÜ
Bir süre ikili arasında yaşanan tartışmanın üzerine kadının kocası Ramazan İmir'e saldırdı ve İmir, kaçarak camiye sığındı. Daha sonra mahalleden bir grup Ramazan İmir'i camide dövüp, 'polise gidersen seni öldürürüz' diyerek tehdit etti.
DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU
Kaşı patlayan ve kolları moraran İmir, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve geçtiğimiz gün Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.
“BANA BİR ŞEY OLURSA CONO AŞİRETİ SORUMLU”
Tanımadığı şahıslarca darbedildiğini anlatan Ramazan İmir, "Kadına, 'kenara çekilir misiniz' diyerek uyardım ve eşi bana saldırdı. Ellerinden kaçtım ancak camide beni dövdüler. 10 kişi bana saldırdı. Yol istedim, dayak yedim. Yol isteyince kenara çıkmadılar ve mahalleli bana saldırdı. 'Kenara çekilir misiniz' dedim, eşi sopayla geldi" ifadelerini kullandı.
Kendisine saldıran kişilerin cono aşireti mensupları olduğunu öne süren İmir, "Bana bir şey olursa ölümümden conolar sorumludur" diyerek yardım istedi.