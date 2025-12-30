İnsanlık tarihi boyunca birbirinden ilginç yerleşim yerleri kurulsa da, ABD’nin Alaska eyaletindeki Whittier kasabası, ortaya çıkan bütün insan yerleşimlerinden oldukça farklı. Çünkü yaklaşık 400 kişinin yaşadığı bu kasabanın tüm nüfusu, füzelere karşı inşa edilen Begich Towers isimli tek bir binanın içerisinde yaşıyor. 9.2 büyüklüğündeki depremin ardından hiçbir hasal almayan binada ilkokul, postane, market, doktor kliniği ve hatta kasabanın polis karakolu bile yer alıyor.

ABD’nin Alaska eyaletindeki Whittier kasabasının tüm sakinleri, Begich Towers isimli 14 katlı tek bir binada yaşıyor. Soğuk Savaş döneminde askeri kışla olarak inşa edilen ve 1964 depreminden sonra sivil halka açılan bu sağlam yapı, okuldan markete ve polis karakoluna kadar kasabanın tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılıyor. Bölgenin zorlu iklim koşullarına karşı geliştirilen bu yaşam biçimi, sakinlerinin binadan dışarı çıkmadan günlük hayatlarını sürdürmelerini sağlıyor.

TEK BİR ASANSÖR İLE BÜYÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORLAR Bununla birlikte Begich Towers sadece bir konut kompleksi değil, kasabanın atan kalbi konumunda… 14 katlı bu yapının içerisinde ilkokul, postane, market, kilise, sağlık kliniği ve bir karakol bulunuyor. Haliyle kasaba sakinleri, dondurucu Alaska soğuklarında dışarıya çıkmaya gerek kalmadan, sadece bir asansöre binerek bütün gündelik ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

SOĞUK SAVAŞ MİRASI: FÜZELERE DAYANIKLI KIŞLA Whittier'in bu eşsiz yaşam biçiminin kökeni, Soğuk Savaş yıllarına dayanıyor. ABD ordusu, 1950’lerin başında, Sovyetler Birliği’nden gelebilecek saldırılara karşı Sibirya’ya yakın stratejik bir sınır karakolu inşa etmeye karar verdi.

Bölgedeki zorlu iklim koşulları ve askeri personelin ihtiyaçları düşünülerek Begich Towers (o zamanki adıyla Hodge Binası), füzelere ve bombalara karşı dayanıklı, kalın betonarme yapıda inşa edildi. 1957'de tamamlanan bu kışla binası, aynı anda 500’den fazla askeri barındıracak kapasitedeydi.

Ancak 1960 yılında ABD ordusu karakollarını Sibirya kıyılarına daha yakın bir bölgeye taşıma kararı alınca, askeri kompleks terk edilmeye başlandı ve önemini yitirdi.

9,2’LİK DEPREMDE SAPASAĞLAM KALDI Whittier’in kaderini değiştiren olay ise 27 Mart 1964’te yaşandı. ABD tarihinin en büyük depremlerinden biri olan, 9,2 büyüklüğündeki Büyük Alaska Depremi bölgedeki yerleşimlerin neredeyse tamamını yerle bir etti.

Bu korkunç yıkımın ortasında, on yıl önce askeri amaçlarla inşa edilmiş olan bina, en ufak bir hasar almadan sapasağlam ayakta kaldı. Evlerini kaybeden bölge halkı için başka bir seçenek kalmamıştı. ABD hükümetinin de izniyle, halk orduya ait bu sağlam yapıya taşınmaya başladı. Böylece bir zamanlar askeri sınır karakolu olan bu yapı, Begich Towers adıyla bütün bir kasabaya ev sahipliği yaparak adeta müstakil bir şehre dönüştü.

KASABANIN KALBİ: BEGİCH TOWERS Diğer taraftan Begich Towers, bugün sunduğu kolaylıklarla sakinleri arasında güçlü bir topluluk bağı oluşturyor. Bina yöntemi ortak alan aktiviteleri, barbeküler ve tatil kutlamaları gibi etkinliklerle sosyal etkileşimi teşvik ediyor.

Begich Towers, en yüksek nüfusuna 2017 yılında 446 kişi ile ulaştı ve 2016 yılında Alaska hükümetinin desteğiyle 3 milyon dolarlık bir yenileme geçirdi.

HER YAZ 700 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLIYOR Öte yandan Whittier'in ilginç bir özelliği daha bulunuyor. Şehre giriş çıkışı sağlayan Anton Anderson Memorial Tüneli dahil olmak üzere tüm tesisler her gece 22:30'da kapanıyor. Kasabanın ekonomisi ise büyük ölçüde turizm ve ticari balıkçılığa dayanıyor. Bir limanın yakınında yer alması nedeniyle, her yaz 700 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Binadaki bazı daireler bile turistler için küçük otellere dönüştürülmüş durumda bulunuyor.

