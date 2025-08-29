10 çeyrek, 2 ata ve 1 tam altın buldu, sahibine teslim etti! "Allah böyle insanları eksik etmesin"

Çorum'da işe gitmek üzere evinden çıkan Muhammet Yalman, yol kenarında bir çanta gördü. Yalman, kontrol ettiğinde çantanın içerisinde 10 çeyrek altın, 2 Ata lira ve 1 tam altın olduğunu gördü.

Yalman, Zabıta Müdürlüğünü arayarak altın bulduğunu ve sahibine ulaşamadığını belirtti. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayan emekli öğretmen Burhan Aykaç ise, içerisinde altınların olduğu çanta kaybettiğini söyledi. Daha sonra Aykaç ile altınları bulan Muhammet Yalçın, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde bir araya getirildi. Altınlar tutanak karşılığında sahibine teslim edildi.

"HERKESİ DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Altınları sahibine teslim eden Muhammet Yalman, "Dün sabah işe gitmek için çıktığımda kaldırımın kenarında küçük bir çanta buldum. İçerisinde altın olduğunun farkına varınca zabıta ekiplerine bildirdim. Zabıta ekipleri altınları kaybeden Burhan Aykaç öğretmenimize ulaştı. Altınları teslim ettik. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

"BÖYLE İNSANLARI ALLAH TOPLUMDAN EKSİK ETMESİN"

Kaybettiği altınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan emekli öğretmen Burhan Aykaç, "Muhammet kardeşime çok teşekkür ediyorum. Çevremizde, yurdumuzda böyle insanların çoğalmasını istiyoruz. Ne mutlu ki böyle bir insanın eline denk geldi. Bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.