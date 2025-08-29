Borsa yatırımcısı bu hafta üzüldü! ‘Altın’dan son dakika rekoru geldi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli bir hafta daha geride kalırken, borsa ve altın fiyatlarındaki gelişmeler öne plana çıktı.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta rekor seviyeleri test ettikten sonra kâr satışlarına yöneldi ve 11.288 puandan haftayı tamamladı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %-0,74 oranında değer kaybetti.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugün de yükselişin sürdürdü ve akşam saatlerinde 3.340 dolara çıktı. Onstaki yükselişin etkisiyle gram altın TSİ 18:00 sıralarında 4.550 TL ile yeni rekor seviyesini gördü.

11.605’TEN KÂR SATIŞLARI

Garanti BBVA Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Haftaya başlarken endekste 11.100-10.900 destek, 11.500-11.600 direnç bölgesi arasında hareketlilik öngörmüştük. Bu hafta TL bazlı yeni zirve olan 11.605 altında, kısa vadede kâr satışı baskısı ön planda. Bu satış baskısının azalması ve yeniden toparlanma eğiliminin ivme kazanması için 11.500 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.” denildi.

PİYASADA EYLÜL AJANDASI

Analizde; ülke risk primini yükseltecek yeni bir gelişme olmadığı müddetçe hem mevcut dezenflasyon süreci fiyatlamasının hem de potansiyel FED faiz indirimi temasının, TL varlıkları desteklemeye devam edeceği de öngörülerek, “Bu paralelde 3 Eylül tarihinde açıklanacak enflasyon verisi ve 11 Eylül tarihinde TCMB politika faizi kararı, eylül ayı ajandasında öne çıkan ilk başlıklar.” ifadelerine yer verildi.

TÜFE VE TCMB BEKLENTİSİ

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketinde ağustosta enflasyonda %1,69 artış beklenirken, yıl sonu TÜFE beklentisi de %29,69 olarak aşağı yönlü revize edilmişti. İnfo Yatırım ise ağustosta TÜFE’de aylık %1,55 artış öngörürken, yıllık enflasyonun %32,32’ye gerileyeceğini tahmin ediyor. Öte yandan enflasyonun beklenti ya da daha altında gelmesi halinde TCMB’den de 250-300 baz puanlık indirim bekleniyor.

HAFTANIN ÖNEMLİ VERİLERİ

Bu hafta iç piyasalarda önemli ekonomik verilere bakıldığında;

Kapasite kullanım oranı ağustosta 0,7 puan azalarak %73,5'e geriledi ve yılın en düşük seviyesini gördü.

Türkiye'nin ihracatı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre %11 artarak 24,94 milyar dolar, ithalatı %5,4 artışla 31,38 milyar dolar oldu. Dış açık ise %11,8 azalarak 6,44 milyar dolara geriledi.

İşsizlik oranı da temmuzda, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %8 oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÜNDEM FED

Küresel piyasalarda bu hafta gündem, ABD’de FED Guvernörü Lisa Cook’un, Başkan Donald Trump tarafından görevinden alınması oldu. Bu gelişme, merkez bankasının bağımsızlığının sorgulanmasına sebep oldu. Öte yandan FED’den eylülde faiz indirimi beklentisi de yüksek seyretmeye devam ederken, yaşanan gelişmelerle yükselişe geçen ons altın, 3.400 doları aşarak son 5 haftanın zirvesine yöneldi.

FED’İN TAKİP ETTİĞİ VERİLER

Bu arada ABD'de dün açıklanan ikinci çeyrek öncü büyüme verisinin %3,3 ile beklenti üzerinde gelmesi, ülkede resesyon kaygılarını azalttı. Bu verinin, gelecekte faiz indirimleri konusunda FED’i ikilemde bırakabileceği ifade ediliyor. Bugün açıklanan ve FED tarafından enflasyon göstergesi olarak izlenen temmuz Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi ise beklentilere paralel olarak gerçekleşti.