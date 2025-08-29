Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Tüm gözler 3 Eylül'de! İşte ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon tahmini

Tüm gözler 3 Eylül'de! İşte ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon tahmini

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tüm gözler 3 Eylül&#039;de! İşte ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon tahmini
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tahminleri belli oldu. Ekonomistler enflasyonun ağustosta yüzde 1,79 artacağını tahmin ediyor. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,70.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AĞUSTOS ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLACAK? 

Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.

Tüm gözler 3 Eylül'de! İşte ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon tahmini - 1. Resim

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 32'LERE GERİLEYECEK 

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 2,06 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak27,584,295,03
Şubat28,672,972,27
Mart30,622,872,46
Nisan31,163,243
Mayıs31,172,101,53
Haziran30,411,531,37
Temmuz30,322,342,06
Ağustos29,701,79 
Kaynak: Anadolu Ajansı

Ankara’nın kararı Tel Aviv’i vurdu! Gürcistan’dan yardım dilendilerÇamaşır suyu içirdiği çocuğunun ölümüne neden oldu! Cani anneden skandal savunma
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 506 bin liraya yükseldi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 506 bin liraya yükseldi"4.500 lira geldi" diyen İslam Memiş, gram altında yeni hedefi açıkladı: Nakit ihtiyacınız yoksa satmayın - Ekonomiİslam Memiş, gram altında yeni hedefi açıkladı4 çeşit yemek 120 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açtı, vatandaşlardan yoğun ilgi - EkonomiBir belediye daha Kent Lokantası açtıTrump'ın oğlundan Bitcoin için çılgın tahmin! "Hiç şüphem yok" diyerek duyurdu - EkonomiTrump'ın oğlundan Bitcoin için çılgın tahmin4 kişilik bir ailenin geliri ne kadar olmalı? Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı - EkonomiAçlık ve yoksulluk sınırı açıklandıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 milyar lira destek - EkonomiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 milyar lira destek
Sonraki Haber Yükleniyor...