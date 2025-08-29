Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altının kilogram fiyatı 4 milyon 506 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 506 bin liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Altın Fiyatları, Altın, Borsa İstanbul, KMKTP, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 4 milyon 506 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 498 bin lira, en yüksek 4 milyon 520 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 506 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 492 bin 900 liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 360 KİLOGRAM OLDU 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 621 milyon 866 bin 996,26 lira, işlem miktarı ise 360,52 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 631 milyon 455 bin 195,89 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile EHG Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış4.492.900,003.405,00
 En Düşük4.498.000,003.407,00
 En Yüksek4.520.000,003.415,00
 Kapanış4.506.000,003.415,00
 Ağırlıklı Ortalama4.507.538,653.413,07
 Toplam İşlem Hacmi (TL)1.621.866.996,26 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)360,52 
 Toplam İşlem Adedi28
Kaynak: Anadolu Ajansı
Hamrun nerenin, hangi ülkenin takımı?Ankara’nın kararı Tel Aviv’i vurdu! Gürcistan’dan yardım dilendiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tüm gözler 3 Eylül'de! İşte ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon tahmini - Ekonomiİşte ekonomistlerin enflasyon tahmini"4.500 lira geldi" diyen İslam Memiş, gram altında yeni hedefi açıkladı: Nakit ihtiyacınız yoksa satmayın - Ekonomiİslam Memiş, gram altında yeni hedefi açıkladı4 çeşit yemek 120 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açtı, vatandaşlardan yoğun ilgi - EkonomiBir belediye daha Kent Lokantası açtıTrump'ın oğlundan Bitcoin için çılgın tahmin! "Hiç şüphem yok" diyerek duyurdu - EkonomiTrump'ın oğlundan Bitcoin için çılgın tahmin4 kişilik bir ailenin geliri ne kadar olmalı? Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı - EkonomiAçlık ve yoksulluk sınırı açıklandıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 milyar lira destek - EkonomiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 milyar lira destek
Sonraki Haber Yükleniyor...