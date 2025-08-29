Ağustos rakamı belli oldu! İstanbul’da kiralarda yeni zirve

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Yaz tatilinin son haftaları yaşanırken, tayin ya da başka sebeplerle devam eden taşınma mevsiminin de sonuna yaklaşılıyor. Okulların da açılmasına sayılı günler kala, üniversite öğrencilerinin talebiyle birlikte kiralık konut fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Kiralık konut piyasasının en canlı şehri İstanbul’da da fiyatlarda artışlar devam ediyor. Ağustos ayında artan taleple birlikte ortalama kira rakamlarında da yeni rekor görüldü.

ORTALAMA 32 BİN TL!

İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından ilandaki fiyatlar değerlendirerek hazırlanan rapora göre, mega kentte mart ayında 25 bin TL olan aylık ortalama kiralar, nisanda 26 bin 500 TL, mayısta 28 bin TL, haziran ve temmuz aylarında 30 bin TL olarak gerçekleşti. Ağustos ayı tamamlanmak üzere iken, bu ayki rakamlar da belli oldu. İstanbul'da aylık ortalama kira tutarı Ağustos 2025'te 32 bin TL olarak gerçekleşti ve yeni zirvesine ulaştı. Bu rapora göre son 5 aylık dönemde İstanbul’da kiralarda %28 oranında artış gerçekleşti.

EYLÜLDEN SONRA…

Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, ilandaki daire kiralarının mart-temmuz döneminde yükseldiğini, ağustos- şubat arasında ise daha sabit kaldığını gözlemlediklerini aktardı. Dr. Ahmet Büyükduman, “İstanbul’da da bahar aylarıyla birlikte artış eğilimine giren daire kiraları, ağustosta (ortalama) 32.000 TL’ye ulaştı. Daha önceki analizlerimizde temmuz ayında beklediğimiz değere, bir ay gecikme ile ulaşıldı. Eylülden sonra ise kiraların görece sakin bir seyir göstereceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

EN PAHALI İLÇELER

Bu arada İGD tarafından son olarak açıklanan ilçeler raporuna göre; temmuz ayında Kadıköy 62 bin TL, Sarıyer 60 bin TL, Beşiktaş 52 bin TL, Bakırköy 50 bin TL, Zeytinburnu 45 bin TL, Üsküdar ve Eyüpsultan ise 40 bin TL ortalama kira ile en pahalı ilçeler arasında yer almıştı.