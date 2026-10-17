Erzurum’da 11 çeşitlik serpme kahvaltıyı kişi başı 150 TL’den sunan esnaf Nasır Dikilitaş’ın kampanyası sosyal medyada ilgi gördü. Uygun fiyatlı kahvaltıyı merak eden vatandaşlar işletmeye akın ederken, Dikilitaş yoğun talep gördüklerini söyledi.

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Erzurum’un Yakutiye ilçesinde, Celal Akın İlköğretim Okulu yakınlarında hizmet veren kahvaltı salonunda beyaz peynir, kaşar peyniri, Erzurum’un yöresel lezzetlerinden göğermiş peyniri, haşlanmış yumurta, bal, salam, helva, zeytin çeşitleri, domates, salatalık, somun ekmek ve çaydan oluşan serpme kahvaltı kişi başı 150 TL’ye sunuluyor. İşletmeyi Nasır Dikilitaş, eşi ve kardeşi birlikte çalıştırıyor.

150 TL'ye serpme kahvaltı! Müşterilere yetişemiyor, sosyal medyada gören akın ediyor

11 ÇEŞİT KAHVALTI 150 TL

Farklı sektörlerde işletmecilik yaptıktan sonra kahvaltı sektörüne yöneldiğini belirten Nasır Dikilitaş, kentteki kahvaltı fiyatlarının 350-400 TL seviyesinde olduğunu söyledi. Farklı bir uygulama yapmak istediklerini anlatan Dikilitaş, şöyle konuştu:

“Erzurum’da 350-400 TL kahvaltılar. Farklı bir şey yapalım dedik. Sosyal medyada paylaştık, tutuldu. Gelen misafirlerimiz var. 11 çeşit menümüz 150 TL’ye. Erzurum’da küçük bardak 15 liraya. Gidiyorsun, bir yerde oturuyorsun, çay, simit alıyorsun, kahvaltı yapmak için 75-80 lira ödüyorsun. Şimdi ben 150 liraya veriyorum, inan ki kazancım yok. Sadece sürümden kazanmak istiyorum. Burası daha dolu oluyor aslında, bugün hava yağışlı olduğundan ara sıra işimiz oldu. Allah’a şükürler olsun, verdiğine şükürler olsun. Herkes yesin diye 150 TL’ye kahvaltı.”

150 TL'ye serpme kahvaltı! Müşterilere yetişemiyor, sosyal medyada gören akın ediyor

SOSYAL MEDYADA GÖREN GELİYOR

Kahvaltı salonunu Instagram’da görerek denemek için geldiğini belirten müşteri Furkan Abak, fiyatı ilk duyduğunda inanmadığını söyledi. Abak, “Gelip kendi gözlerimle görmek istedim. Bugün de buraya geldik. Çeşitlerin bol olması, güler yüzlü insanların olması bizi cezbetti açıkçası. Vallahi yani bulunmaz bir nimet Erzurum’da. Zaten olması gereken bir şey bence. Onlardan da teşekkür ediyorum. Hem öğrenci dostu hem de ekonomiye bir katkı sağlamışlar. Güzel bir şey bence” dedi.

150 TL'ye serpme kahvaltı! Müşterilere yetişemiyor, sosyal medyada gören akın ediyor

AĞRI’DAN GELİP KAHVALTI YAPTILAR

Hastane işleri için Ağrı’dan Erzurum’a geldiklerini belirten Caner Yüce ise işletmeyi sosyal medyada gördüklerini anlattı. Yüce, “Kahvaltıyı biz sosyal medyadan gördük, bayağı hoşumuza gitti. Ben de arkadaşıma attım. Zaten hastanede işimiz bittikten sonra buraya geldik. Yani oradaki videodaki sıcaklığı çok hoşumuza gitti. Biz onun için geldik. Gerçekten ellerine de sağlık, çok da güzel olmuş” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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