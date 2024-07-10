3 deniz dolmuşu suya indirildi, ilk seferler 15 Temmuz'da başlıyor

Vapur düdükleri eşliğinde denize indirilen “Haliç-1”, “Haliç-2” ve “Haliç-3” adlı deniz dolmuşları, İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları tarafından Haliç Tersanesi’nde yapılan 3 deniz dolmuşu, 15 Temmuz Pazartesi gününden itibaren İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefere başlayacak. Haliç Tersanesi’ndeki törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şehir Hatları Genel Müdürü Ercüment Güldik ve davetliler katıldı. “Haliç-1”, “Haliç-2” ve “Haliç-3” isimli deniz dolmuşları, vapur düdükleri eşliğinde denize indirildi. İmamoğlu ve protokol üyeleri “Haliç-2” deniz dolmuşuyla Haliç Tersanesi’nden İBB İletişim Koordinatörlüğünün bulunduğu iskeleye kadar tur attı.

ŞEHİR HATLARININ ÜCRET TARİFESİ UYGULANACAK

Toplu ulaşım seferlerinde kullanılmak üzere ilk etapta 7 deniz dolmuşunun üretimine Haliç Tersanesi’nde martta başlandı. Bugüne kadar üretimi tamamlanan 3 deniz dolmuşu, İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefer yapacak. Kompozit malzemeden, vakum infizyon yöntemiyle üretilen bir deniz dolmuşu, tek seferde 33 yolcu taşıyabilecek. 15 Temmuz Pazartesi günü sefere başlayacak deniz dolmuşlarında, Şehir Hatlarının ücret tarifesi uygulanacak.