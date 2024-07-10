Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 3 deniz dolmuşu suya indirildi, ilk seferler 15 Temmuz'da başlıyor

3 deniz dolmuşu suya indirildi, ilk seferler 15 Temmuz'da başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3 deniz dolmuşu suya indirildi, ilk seferler 15 Temmuz&#039;da başlıyor
İstanbul, Şehir Hatları, Ekrem İmamoğlu, Haber

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vapur düdükleri eşliğinde denize indirilen “Haliç-1”, “Haliç-2” ve “Haliç-3” adlı deniz dolmuşları, İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları tarafından Haliç Tersanesi’nde yapılan 3 deniz dolmuşu, 15 Temmuz Pazartesi gününden itibaren İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefere başlayacak. Haliç Tersanesi’ndeki törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şehir Hatları Genel Müdürü Ercüment Güldik ve davetliler katıldı. “Haliç-1”, “Haliç-2” ve “Haliç-3” isimli deniz dolmuşları, vapur düdükleri eşliğinde denize indirildi. İmamoğlu ve protokol üyeleri “Haliç-2” deniz dolmuşuyla Haliç Tersanesi’nden İBB İletişim Koordinatörlüğünün bulunduğu iskeleye kadar tur attı. 

ŞEHİR HATLARININ ÜCRET TARİFESİ UYGULANACAK

Toplu ulaşım seferlerinde kullanılmak üzere ilk etapta 7 deniz dolmuşunun üretimine Haliç Tersanesi’nde martta başlandı. Bugüne kadar üretimi tamamlanan 3 deniz dolmuşu, İstinye-Küçüksu ve Beykoz-Sarıyer hatlarında sefer yapacak. Kompozit malzemeden, vakum infizyon yöntemiyle üretilen bir deniz dolmuşu, tek seferde 33 yolcu taşıyabilecek. 15 Temmuz Pazartesi günü sefere başlayacak deniz dolmuşlarında, Şehir Hatlarının ücret tarifesi uygulanacak.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
29 senedir dinmeyen acı! Srebrenitsa’da 14 kurban daha defnedilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yapay zekâ güzellik yarışında finale kalanların ikisi Türk oldu - YaşamYapay zekâ güzellik yarışında finale kalanların ikisi Türk olduBir garip kaza! Araç takla attı, sürücü ortadan kayboldu - YaşamBir garip kaza! Araç takla attı, sürücü ortadan kaybolduMersin'de şaşırtan olay! Giriş kapısına duvar örüldü - YaşamMersin'de şaşırtan olay! Giriş kapısına duvar örüldüTemizlik için gittiği evde hayatının şokunu yaşadı! 'Tacize uğradım' dedi, polise başvurdu - YaşamTemizlik için gittiği evde kabusu yaşadı! Polise başvurduGazze katliamından etkilendi! Müslüman olan Andela, 'Melek' ismini aldı - YaşamGazze katliamından etkilendi, İslam'ı seçtiYolda görüp etkilendiler! İstanbul'u terk edip hayallerinin peşinden gittiler - YaşamYolda görüp etkilendiler! İstanbul'u terk edip hayallerinin peşinden gittiler
Sonraki Haber Yükleniyor...