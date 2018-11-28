Olay, Samsun'un Canik ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki E.B., bıçaklı saldırıya uğrayarak baldırından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan E.B., tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 14 yaşındaki S.Y., olayda kullandığı bıçakla polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. S.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.Y. serbest bırakıldı.
Okul çıkışı öğrenciyi bıçaklayan çocuk serbest bırakıldı
28.11.2018 - 16:00 | Son Güncelleme: 28.11.2018 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da okul çıkışı bir öğrenciyi bıçakla yaralayan 14 yaşındaki çocuk, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Etiketler : bıçaklama,haberler,okul,
590829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590829.aspx
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