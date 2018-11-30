Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Kulaç Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, pompalı tüfekli 2 soyguncu gözlerine kestirdikleri bir kuyumcuya girmiş, kuyumcu Sunay Erdoğan'ın direnmesi üzerine ateş açan zanlılar bir şey alamadan olay yerinden kaçmıştı. Kuyumcunun bacaklarından yaralandığı soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kapüşonlu 2 kişinin peş peşe kuyumcuya geldiği görülüyor. Elinde pompalı tüfek olan zanlı içeri girerken diğeri dışarıda kalıyor. Kısa süre sonra zanlılar olay yerinden koşarak uzaklaşıyor.
Pendik'te pompalı tüfekle kuyumcu soygunu kamerada
30.11.2018 - 17:05 | Son Güncelleme: 30.11.2018 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik'te pompalı tüfekli 2 zanlının kuyumcu soymaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
Etiketler : Pendik,
591169 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591169.aspx
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