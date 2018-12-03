Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Siverek Mehmetçik İlkokulu yakınlarında bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa'dan Diyarbakır istikametine seyir halinde bulunan Celal T. hakimiyetindeki 63 N 0213 plakalı otomobil, Bayram S.'nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Celal Tayfun T., Didem Ö., Orhan B., Salih D., İlhan A., Bayram S. ve Kadir S. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.