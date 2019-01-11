Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri savcılık koordinesinde yasal olmayan sanal bahis oyunları oynatan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında müşterek bahis ve şans oyunları düzenlemesi kanununa muhalefet suçunu işleyen çok sayıda şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şahıslara yönelik Elazığ ve Mersin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken 7’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.