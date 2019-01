Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Levent’le tanışıklığımız ne eski ne de yeni. Fakat şu var ki, onun Formula 1’e yaptığı yorumlara bayılıyoruz. Yirmi dört saat kesintisiz süren Le Mans turlarını beş dakika başından ayrılmadan takip eden düğün gününü bile yarış tarihine denk geldiği için değiştiren bir motor sporları tutkunu…

Levent Karadöl, yedi aylıkken menenjit geçiriyor, gözlerini kaybediyor. Ancak evlerine ilk Murat 131 girdiği andan itibaren onun için yeni ufuklar açılıyor. Babası tamire giderken yanından ayrılmıyor. Lastiklere dokunarak başlıyor, gün geliyor sesinden arızaları tespit etmeye başlıyor. Bindiği taksinin şoförüne “Akslardan ses geliyor, diferansiyelinde uğultu var” diyecek kadar kendini geliştiriyor. Psikolog olarak çalıştığı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesinde ikinci el araç alacak doktorlar hemşireler artık ona sormadan iş yapmıyor. Neyse efendim…

Arkadaşlarla oturduğumuz bir akşam konu açılıyor masada… ABD merkezli Motorsport Network’ün Türkiye direktörü Cihangir Perperik “Var mısınız!” diyor, “Bulalım güçlü bir araba ve onu oturtalım koltuğa…”

GÖRME ENGELLİYLE SÜRAT TESTİ Mİ?

Kulağa hoş gelse de kolay olmuyor. Trafiğe kapalı bir alan gerek, hatta ne olur ne olmaz itfaiye, ambulans… Neyse; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yunuseli Havaalanı’nı açmakla kalmıyor, güvenlik tedbirlerini de alıyor. Biz, Levent’in unutamayacağı bir araç ararken Honda Türkiye’den yardım geliyor. Bir ayımız programlamayla geçiyor, sonunda Levent’i bir Civic RS testi için Bursa’ya davet ediyoruz.

BAŞINA GELECEKLERDEN HABERSİZ!

Levent’e yeter ki otomobil testi olsun, o Ankara’dan biz İstanbul’dan çıkıyoruz yola. Bursa Otogarı’nda Civic RS’le karşılıyoruz onu. Otomobile binerken yüzündeki masum sevinç, günlerdir uykusuz ve heyecandan yorulan ekibe bir motivasyon veriyor. Onun haberi yok ama yanımızda bir TYPE-R dışarıdan yolculuğu kayda alıyor…

Ancak Levent TYPE-R’ın sesini duyup “Yanımızdan canavar bir makine geliyor, sesi çok iyiiiii…” derken birazdan o canavara bineceğinden tamamen bihaber, havalimanına getiriyoruz. “O canavar” diye bahsettiği TYPE-R’la pistte kalkış heyecanı yaşayacağını öğrendiğinde ise yüzündeki ifadeyi anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor…

Herkes sevincini bastırmaya çalışırken Levent “Abi bu alet Nürburgring pistinde dünya rekoru kırmıştı, biz de şimdi uçak pistinde bunu mu deneyeceğiz?” diye soruyor. Ah devamında başına gelecekleri bilse!

Görme engelli psikoloğa hayatının sürprizini yaptık!

SIRADA GÜNÜN SÜRPRİZİ

Levent, Cihangir’in kullandığı TYPE-R’la pist turunu bitirip geldiğinde onu bekleyen Honda NSX’ten tamamen habersiz, keyfi ise gayet yerinde. Gerçi bir an aracın sesinden duruma uyanır gibi olsa da günün sürprizi gecikmeden geliyor…

- Levent burada seni kuzu kuzu bekleyen bir NSX yatıyor!

Kısa bir sessizlik, anlatılmaz bir tebessüm;

- Kuzu olur mu abi, esas canavarın babası burada, izniniz olursa dokunabilir miyim?

- Dokunmak nedir, hadi gel otur koltuğa, bas marşına…

Bu sefer sessizlik biraz uzun sürüyor, herkes birbirine bakarken akıllarda tek bir soru dönüyor!

“Acaba şu an ne hissediyor?”

Levent, NSX’in direksiyonuna geçer geçmez başlıyor sağa sola dokunmaya.

- Vaayy işçilik kalitesine bakın ya! Bu, 2,9 saniyede 100’e çıkıyor abi, Ferrari’yi Lamborghini’yi ağlatır gaza dokununca…

- Levent bi’ bas bakalım marşa…

Meraklı olduğunu bildiğimiz için Honda’dan bir yetkili var yanımızda. Hem bütün sorularına resmî cevaplar alıyor hem de sürüş detayları için küçük tüyolar... Birkaç butonu nasıl kullanacağını gösteriyor. Levent ise usta bir yarışçı gibi NSX’i ‘sport mod’a alıp koltuğunu ayarlıyor.

Oturuşu bile çok yakışıyor koltuğa…

- Şu anda havaalanındayız biliyorsun. Ve önünde bomboş bir pist uzanıyor, her türlü emniyet tedbiri de alındı, gönlünce gazlayabilirsin kardeşim…

- Abi sakın bunun bir şaka olduğunu söylemeyin bana.

- Bizi tanıyorsun, seni üzecek bir şeyi yapmayız, hadi sen de mahcup etme bizi…

PİST AĞLIYOR ÂDETA

Kapıyı kapatıp onu Cihangir ve NSX ile baş başa bırakıyoruz.

Levent, pistin başına kadar Cihangir’den aldığı komutlarla kendi kullanıyor aracı. Herkes nefesini tutmuş vaziyette, heyecan ise dorukta.

Ve geri sayım, start emri; “Haydi bismillah!”

NSX, yayı boşalmış ok gibi… İki kare fotoğraf alacağız hesapta ama kadrajda tutmak ne mümkün. Tabiri caizse uzayıp gidiyor…

Ve ilk denemede 244 km/sa. hızı kaydediyor Levent kameralara.

Akabinde tadımlık birkaç tur daha… Ne yalan söyleyelim; profesyonel gibi kullanıyor, sürüş çizgisini bozmuyor. Frenajı mükemmel hatta sonradan kayıtları incelerken fark ediyoruz ki, ilk kalkış anı kesinlikle ekipteki herkesten daha iyi…

Aslında bu yazıda sizlere Levent’le ilgili daha fazla detay vermek, farklı bir bakış açısıyla anlatmak isterdim. Fakat yaşadığımız heyecanı aktarıp “o anı” izletmek istedim. Yanda gördüğünüz kutucuktaki QR kodu, cep telefonunuzdan okutarak videomuza ulaşabilir, Levent’le yaptığımız röportajı seyredebilir ve hatta görme engelli birinin belki de hayatında yaşadığı en sıra dışı ana siz de şahit olabilirsiniz.

LEVENT'İN CANAVARI

Bir süpersport otomobili sizce hangi özelliği süper yapar? Hızı, tasarımı veya performansı... Levent’in tanıştığı Honda NSX dünyadaki en hızlı ve seri araçlardan biri. Hafif gövdesi, üç adet elektrikli motorla desteklenen 3,5 litrelik çift turbo beslemeli V6 motora ve tam 581 beygirlik güce ev sahipliği yapıyor. Dokuz kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanı ise gaza dokunduğunuzda anında karşılık veriyor. Hâliyle direksiyonda hissettirdiği duygu oldukça sıra dışı. Dünyaca ünlü test pilotları bu aracın sahibi ile özel bir bağ kurduğunu iddia etse de, Levent direksiyona geçtiği an bunun adeta canlı bir misali hâline geliyor. Bu arada NSX yolda rastlayabileceğiniz bir otomobil değil. Bayide gidip inceleme şansı da vermiyor. Çünkü ülkemizde bu araçtan sadece üç adet bulunuyor…