Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’da tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (20), bir hafta önce yaşadıkları evde öldürüldü. Hüsnü Can Ç., Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Zeynep memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Zeynep Hüsünbeyi için İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan Kavaklıpınar Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ailesi ve sevenleri, genç kızı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. Genç kızın cenaze namazında acılı baba Yurdal Hüsünbeyi, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.