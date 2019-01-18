Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen askeri minibüs, Kocahasanlı Mahallesi'nde 33 FM 764 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada yaralanan minibüsteki 4 asker ile otomobil sürücüsü, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.