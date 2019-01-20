Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Baçelievler, Şirinevler Mahallesi'nde gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım 1 Sokak üzerinde bulunan bir kafe de oturan ve kimlikleri öğrenilemeyen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla yaralandı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de olay yerine gelerek detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik kamera çalışması da yaptı. Polis olay sonrası kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi