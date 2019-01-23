Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde hafifçe başlayan yağmur öğleden sonra yerini kuvvetli sağanağa bıraktı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle Seferihisar ilçesi de aşırı yağıştan etkilendi, yollar göle döndü.