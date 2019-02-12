Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde doğal patlamasında hasar gören 2 bina, iş makinelerinin yürüttüğü yaklaşık 2 saatlik çalışma ile tamamen yıkıldı. İçerisinde oturanların çıkartılmasının ardından yürütülen yıkım çalışmalarından sonra moloz ve taş yığınlarının temizlenmesine başlanıldı.
Çalışmalar geniş güvenlik tedbirleri arasında yürütüldü.
Patlamada hasar gören bina iş makineleri tarafından yıkıldı
12.02.2019 - 19:58 | Son Güncelleme: 12.02.2019 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te doğalgaz patlamasında hasar gören 2 bina iş makineleri tarafından yürütülen çalışma ile tamamen yıkıldı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde doğal patlamasında hasar gören 2 bina, iş makinelerinin yürüttüğü yaklaşık 2 saatlik çalışma ile tamamen yıkıldı. İçerisinde oturanların çıkartılmasının ardından yürütülen yıkım çalışmalarından sonra moloz ve taş yığınlarının temizlenmesine başlanıldı.
Etiketler : Gaziantep,
604284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604284.aspx
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