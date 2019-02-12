Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde doğal patlamasında hasar gören 2 bina, iş makinelerinin yürüttüğü yaklaşık 2 saatlik çalışma ile tamamen yıkıldı. İçerisinde oturanların çıkartılmasının ardından yürütülen yıkım çalışmalarından sonra moloz ve taş yığınlarının temizlenmesine başlanıldı. 
Çalışmalar geniş güvenlik tedbirleri arasında yürütüldü. 