Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökçeada ve Yenice ilçelerinde kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski sebebiyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın (salı) eğitim ve öğretime ara verildi. Gökçeada ve Yenice kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, “Bölgemizde görülen kar yağışı ve sonrasında aşırı buzlanmadan dolayı 26 Şubat 2019 günü ilçemiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.