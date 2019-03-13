Olay, E-5 karayolu TEM bağlantı yolu Kozyatağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyreden 4 aracın birbirine girmesiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken yolda yoğun trafik adeta durma noktasına geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
TEM otoyolunda 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
13.03.2019 - 19:28 | Son Güncelleme: 13.03.2019 - 19:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-5 TEM bağlantı yolu Kozyatağı mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken bölgede trafik durma noktasına geldi.
Etiketler : TEM otoyolu,
610229 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/610229.aspx
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