Sivas'ta Yayhabey mahallesinde bir vatandaş ramazan davulcusundan ilginç bir istekte bulundu. Ramazan davulcusundan Müslüm Gürses parçası olan “Hangimiz Sevmedik” parçasını çalmasını istedi. Vatandaşın talebini geri çevirmeyen Ramazan davulcusu zurna eşliğinde istek parçayı çaldı. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaş daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.
Ramazan davulcusu Müslüm babadan çaldı
18.05.2019 - 10:51 | Son Güncelleme: 18.05.2019 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta Ramazan davulcusu mahalleliyi Müslüm Gürses’in “ Hangimiz sevmedik” parçası ile uyandırdı
Kaynak: İHA
Etiketler : ramazan,davulcu,müslüm baba,
625382 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625382.aspx
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