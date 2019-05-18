Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ta Yayhabey mahallesinde bir vatandaş ramazan davulcusundan ilginç bir istekte bulundu. Ramazan davulcusundan Müslüm Gürses parçası olan “Hangimiz Sevmedik” parçasını çalmasını istedi. Vatandaşın talebini geri çevirmeyen Ramazan davulcusu zurna eşliğinde istek parçayı çaldı. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaş daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.