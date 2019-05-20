Olay Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde meydana geldi. O.K. kendisine ait Oto Lastik Tamirhanesi’nde kamyon lastiği şişirirken, yüksek basınçtan dolayı lastik patladı. Lastiğin patlamasıyla birlikte başına jant isabet eden O.K. ağır yaralandı.
Vatandaşlar tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne götürülen O.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kars’ta şişirdiği lastik canından etti
20.05.2019 - 11:39 | Son Güncelleme: 20.05.2019 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta, kamyon lastiği şişiren bir kişi, yüksek basınçtan dolayı lastiğin patlamasıyla başından ağır yaralandı.
Olay Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde meydana geldi. O.K. kendisine ait Oto Lastik Tamirhanesi’nde kamyon lastiği şişirirken, yüksek basınçtan dolayı lastik patladı. Lastiğin patlamasıyla birlikte başına jant isabet eden O.K. ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kars,
625824 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625824.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:27
- Sabah03:47
- Güneş05:35
- İşrak06:27
- Öğle13:12
- İkindi17:09
- Akşam20:28
- Yatsı22:19
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay