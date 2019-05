Türkiye Gazetesi

Olay Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde meydana geldi. O.K. kendisine ait Oto Lastik Tamirhanesi’nde kamyon lastiği şişirirken, yüksek basınçtan dolayı lastik patladı. Lastiğin patlamasıyla birlikte başına jant isabet eden O.K. ağır yaralandı.

Vatandaşlar tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne götürülen O.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.