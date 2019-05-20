Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, AA Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın uçuruma yuvarlanmasına ilişkin, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşımlar yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı. Adli soruşturma başlatılan 19 şüpheliden biri olan İlyas N. (58) Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki evinde yakalandı. Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunun akabinde adliyeye sevk edildi.