Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllara dayanan porselen deneyimini yüksek teknoloji ile buluşturarak yaşamı renklendiren tasarımları hayata geçiren Güral Porselen alternatifli yemek takımlarıyla bayram sofralarına sıcaklık ve mutluluk getiriyor. Usta ellerden çıkan lezzetli yemekler Güral Porselen yemek takımları ile bayram sofralarında, misafirlerle buluşuyor.

Bayramların olmazsa olmazı özenle kurulmuş bayram sofralarıdır. Aile büyüklerinin hazırladığı emek verilmiş sofralar ve çeşit çeşit lezzetli yemekler günümüzde özlemle anılıyor. “Nerede o eski bayramlar?” diyerek eski günlerin özlemini duyanlar için Güral Porselen 24, 61, 84 ve 85 parçadan oluşan farklı renk ve desenlerdeki yemek takımları ile özlenen o günleri, yeni ürünleriyle sofralara taşıyor. Misafirlerini ister sade, ister gösterişli sunumlarla eski günleri aratmayacak bayram sofralarında ağırlamak isteyenler Güral Porselen yemek takımları ile sofralarına renk, lezzetlerine lezzet katıyor.