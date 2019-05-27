Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu nedenle uzmanlar sağlıklı saç için sağlıklı bir cildin şart olduğunu, saç bakımında ise saç incelmesinden kepeğe, yağlanmaya kadar birçok olumsuzluğu komple bakımla bertaraf edebileceğimizi söylüyor. Serkan Bozkurt Kozmetik tarafından geliştirilen B.C.N.T saç bakım ürünlerinin içeriğinde 32 güçlü etken bulunduğu belirtiliyor. Medikal Estetik Direktörü Serkan Bozkurt, bu ürünlerle her yıkamada saç ve saç derisinde rahatlama, kırılmayan, sağlıklı saçların mümkün olduğunu söylüyor. Serkan Bozkurt, saçında sıkıntı yaşayanlara şu tavsiyelerde de bulunuyor: Hindistan cevizi ve badem yağları, içerdikleri protein ile saç derisi ve köklerini besliyor. Aynı zamanda saçın kurumasını ve nemini kaybetmesini önlüyor. Mabed ağacı özü, incelme ve dökülmeyi önlüyor. Saç ürününüzde bunların bulunmasına dikkat edin. Çevresel faktörler, stres, hormonal sebepler ve özellikle içeriğine dikkat edilmeden alınan kozmetikler saç dökülmesine zemin hazırlıyor. Bütünsel korumayı öneriyorum.