Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26 
İzmir: Az bulutlu 34 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30 
Adana: Az bulutlu ve açık 34 
Antalya: Az bulutlu ve açık 27 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23 
Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 22 
Diyarbakır: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 32 