Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 638 Sokak içinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerini darp etmeye başladı. Silah ve sopanın kullanıldığı kavga sokak aralarına taştı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi yakındaki hastanelere kendi imkanları ile giderken, bir yaralı da markete sığındı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Markete sığınan kişinin silahlı olduğu ihbarıyla, olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri 638 Sokağa çıkan tüm ara sokakları güvenlik şeridi ile kapattı. Sokak aralarında yerlerin kan içinde olduğu görülürken, olay yeri inceleme ekipleri park içinde suç aleti aradı. Sokağa dökülen mahalle sakinleri polisin çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Polis yakındaki bir otomobilinin altında suç aleti silahı buldu. Polis olay yerindeki 2 kişiyi gözaltına alırken, motosikletle kaçan saldırgan yada saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.