Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’nin Fındıklı ilçesinde denizde çıkan hortum vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Denizin üzerinde 10 dakika kadar devam eden hortum daha sonra gözden kayboldu. Hortumun görüldüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.