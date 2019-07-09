Rize’nin Fındıklı ilçesinde denizde çıkan hortum vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Denizin üzerinde 10 dakika kadar devam eden hortum daha sonra gözden kayboldu. Hortumun görüldüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
Fındıklı açıklarında hortum çıktı
09.07.2019 - 16:40 | Son Güncelleme: 09.07.2019 - 16:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize’nin Fındıklı ilçesinde denizde ortaya çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rize,
635962 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635962.aspx
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