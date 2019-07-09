Şişli Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak içerisinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Şişli'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın
09.07.2019 - 18:59 | Son Güncelleme: 09.07.2019 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Şişli’deki 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : şişli,yangın,
635993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635993.aspx
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