Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçenin Yeni Mahallesi'nde bulunan 13 dönümlük buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın sonucu 13 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangının araziye atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığı iddia edildi.