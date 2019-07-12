Siirt karayolunda otomobiliyle geçirdiği kazada yaralanan Mustafa Akgül, yoğun bakım ünitesinde 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 24 yaşında ki Mustafa Akgül cenazesi memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine getirildi.
Şehit haberinin Akgül ailesine verilmesi üzerine eve Türk bayrağı asılırken haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Gece saatlerinde Sarıkamış ilçesine gelen Akgül’ün cenazesi bugün defnedilecek.
Sarıkamış'a şehit haberi düştü!
12.07.2019 - 10:16 | Son Güncelleme: 12.07.2019 - 10:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’te Polis Özel Harekat olarak görev Mustafa Akgül, geçirdiği trafik kazasında şehit düştü. Akgül'ün naaşı memleketi Sarıkamış'a getirildi.
Siirt karayolunda otomobiliyle geçirdiği kazada yaralanan Mustafa Akgül, yoğun bakım ünitesinde 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 24 yaşında ki Mustafa Akgül cenazesi memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : sarıkamış,haber,şehit,
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