Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle bir çok kişinin önlem almadan dışarıya çıktığını ya da mecburiyetten aşırı sıcağa maruz kaldığını belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Başıbüyük, “İçinde bulunduğumuz aylarda vücudun ısı dengesini sağlamak için kalp daha fazla çalışıyor. Aydın ve çevresi sıcaklığın en şiddetli hissedildiği bölgelerden biri olduğu için sıcaklıklara bağlı rahatsızlıklar fazla nüksetmeye başladı.” dedi.

'SADECE TANSİYON HASTALARI DEĞİL HERKES DİKKAT ETMELİ'



Aşırı sıcakların sadece kalp ve tansiyon hastalarını değil sağlıklı kişileri de olumsuz etkilediğini ve bu günlerde sağlık sorunu olmayan kişilerin de kalp krizi geçirebileceğine dikkat çeken Liva Hastanesi Dahiliye Umzanı Fatma Başıbüyük, “Kalp krizinin en önemli sebeplerinden biri sıcak ve nemli havadır. Özellikle Aydın’da nem ile hava sıcaklığı daha fazla hissedilir. Bu da kişide ani kan basıncı düşüşü ya da yükselmesine neden olabilir. Kalp ve damar hastalarında, yaşlılarda bu ani değişimler kalp krizi ile sonuçlanabilir. Bu risk gençler için de geçerlidir. Bu nedenle içinde bulunduğumuz aylarda belenmemize ve kıyafetlerimize dikkat edip uzun süre güneşe maruz kalmamak gerekir.” dedi.

'TUZ VE ELEKTROLİT KAYBI KANIN PIHTILAŞMASINA NEDEN OLUYOR'



Aşırı sıcaklarda kalbin vücut ısı dengesini sağlayabilmek için daha çok efor sarf ettiğini kalp krizinin sebeplerinden birinin de vücuttaki tuz ve elektrolit kaybı olduğunu ifade eden Dr. Fatma Başıbüyük, “Bu durumda kanın pıhtılaşma oranı artar. Bu nedenle yazın tükettiğimiz tuz ve su oranı da önemlidir. Yaz boyunca mümkün olduğunca bol sıvı alımına ve özen göstersinler.” diyerek mümkün olduğunca saat 10:00-16:00 arası dışarı çıkılmamasını tavsiye etti.