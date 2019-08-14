Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Tepeli köyünde doğan Medeni İlgen (64), Hollanda’ya giderek denizcilik alanında devlete bağlı bir kurumda çalışmaya başladı. Yıllarca dünyayı dolaşıp çok sayıda ada ve kıtayı gezen İlgen, Hollanda’ya dönüşünde, Hendrika Gerritdina Johanna (60) ile tanıştı. İkili bir süre sonra evlendi. Biri erkek biri kız iki çocuk dünyaya getiren Johanna, Müslüman olmaya karar verdi. Çift, emeklilik sonrası Mersin’e taşındı. Kocasının köyünü dolaşmaya giden kadın, buraya çok beğendi. Ardından karı koca Tepeli köyüne yerleşip çiftçilik yapmaya karar verdi. Türk vatandaşı olan ve beş dil bilen Johanna İlgen “Köyde yaşayan insanlar çok cana yakın, onları çok sevdim, hepsi samimi. Köyümü Hollanda’ya tercih ederim. Çocuklara İngilizce öğretiyorum” dedi. Medeni İlgen de “Eşime ‘Sen altı ay sonra pişman olursun’ dedim. O da bana ‘Hayır ben köyde kalacağım’ diye karşılık verdi ve üç senedir köyde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.