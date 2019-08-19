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AK Parti'li milletvekillerinin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı
19.08.2019 - 12:58 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Edinilen ilk bilgiye göre, milletvekillerinin tedavileri için Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,
644750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644750.aspx
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