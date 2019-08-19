Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Hoca Ömer Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine perde takmak isteyen Gazi Bilen, matkapla duvarı delmeye başladı.

Bu sırada matkap ucunun duvar içerisinden geçen elektrik kablolarına temas etmesiyle elektrik akımına kapılan Bilen, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.