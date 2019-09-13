Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesi yağcılar köyünde meydana geldi. İbrahim İrge'nin (21) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. İrge, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te tarım aracı şarampole devrildi: 1 ölü
13.09.2019 - 22:20 | Son Güncelleme: 13.09.2019 - 22:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesi yağcılar köyünde meydana geldi. İbrahim İrge'nin (21) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. İrge, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : Siirt,yaşam haberleri,
650168 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/650168.aspx
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